Торік овочі дорожчали через окупацію Херсонської та Запорізької областей, де вони зазвичай активно вирощувались.

В Україні взимку рекордного здорожчання овочів борщового набору не очікується. Проте їхні ціни можуть зростати щомісяця на декілька відсотків.

"Ми впевнені, що пік цін на ці овочі (борщового набору – УНІАН), перш за все на моркву і цибулю, ми вже пройшли і до цього повертатись не будемо", – повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Висоцький нагадав, що минулого року і до середини цього були високі ціни на ці овочі, тому що було окуповано частини Херсонської та Запорізької областей, де вони зазвичай активно вирощувались. Натомість фермери інших регіонів України не встигли тоді їх посадити.

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Цього року, за словами чиновника, ситуація інша, тому що до вирощування овочів підключились виробники центральної та західної України. Тому споживач бачить це по цінах, оскільки, наприклад, цибуля зараз втричі дешевша, ніж була в піковий період.

"Об’єми виробництва цих овочів дають впевненість, що таких рекордних цін вже точно не буде. Є певна споживча інфляція, пов’язана з тим, що зберігання коштує грошей. Зрозуміло, що трішки, на декілька відсотків вони будуть дорожчати, тому що є витрати на їхнє зберігання. Але таких рекордних ажіотажних цін не передбачається", – прогнозує Висоцький.

Ціни на овочі на українському ринку

В першій половині листопада значно подорожчала цибуля. Вона стала на на 25% дорожче, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

Згодом почали зростати ціни на картоплю. 9 листопада ціни на картоплю варіюювалися в межах 8-12 грн/кг, що в середньому на 17% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

В середині листопада змінились ціни на огірки та буряк. Тепличні огірки за тиждень здорожчали на 10%, а буряк за цей час здешевшав на 19%.

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