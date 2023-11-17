Наразі пропозиція огірків скорочується, буряків – збільшується.

Наразі тепличні комбінати пропонують до продажу огірок по 60-75 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж тижнем раніше.

Як повідомляють аналітики проекту EastFruit, далі підвищувати ціну на свою продукцію українським виробникам дозволяє стабільний попит роздрібних мереж на огірок.

Також підтримку цінам на огірок в Україні надає стрімке скорочення пропозиції цієї продукції. Більшість місцевих тепличних комбінатів уже фактично завершили сезон реалізації поточного обороту.

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При цьому, як зазначають експерти, попри чергове подорожчання в даному сегменті, тепличний огірок в Україні все ж коштує в середньому на 20% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

Водночас столовий буряк за тиждень здешевшав в середньому на 19%, виробники продають його за 5-8 грн/кг.

Основною причиною знижувального цінового тренду в даному сегменті експерти називають збільшення обсягів пропозиції столового буряка на ринку на тлі стриманого попиту на дану продукцію.

Разом з тим відпускні ціни на столові буряки в Україні вже в середньому на 20% нижчі, ніж у середині листопада 2022 року.

Ціни на овочі в Україні

На початку листопада на українському ринку тепличні огірки почали дешевшати, але вони були все одно дорожчі за імпортовані.

Станом на 7 листопада 2023 року значно подорожчала цибуля. Вона стала на на 25% дорожче, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

Згодом почали зростати ціни на картоплю. 9 листопада ціни на картоплю варіюювалися в межах 8-12 грн/кг, що в середньому на 17% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

За словами експертів, у листопаді капуста може зрости в ціні на 10 процентів, до 9 грн/кг, буряк – до 8,50 грн/кг (+6%), цибуля ріпчаста – до 14 грн/кг (+13%), морква – до 10 грн/кг (+7%).

Зазначається, що до Нового року ціни на овочі можуть додатково зрости до 15%. Очікується, що через високий попит та обмеженість якісної пропозиції найбільше зросте ціна на ріпчасту цибулю.

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