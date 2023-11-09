Більшість виробників планують і далі підвищувати ціни на цей овоч.

В Україні наразі ціни на картоплю варіюються в межах 8-12 грн/кг, що в середньому на 17% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомили експерти аналітичного проекту EastFruit. За словами фермерів, підвищувати ціни в даному сегменті їм дозволив не тільки високий попит, а й скорочення пропозиції даної продукції на ринку, оскільки збиральна кампанія в більшості регіонів країни вже фактично завершується.

При цьому більшість великих виробників продовжують стримувати продажі картоплі, що також активізує її подорожчання. Фермери зазначають, що у поточному сезоні дуже високий відсоток некондиційної продукції, яка не придатна до закладання на тривале зберігання.

Відео дня

За підрахунками аналітиків, нині картопля в Україні вже коштує в середньому на 46% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому більшість виробників планують і далі підвищувати ціни на якісну продукцію.

Вартість овочів в Україні восени

В Україні в другій половині жовтня різко подорожчали морква, огірки та картопля.

На початку листопада на українському ринку тепличні огірки почали дешевшати, але вони були все одно дорожчі за імпортовані.

Станом на 7 листопада 2023 року значно подорожчала цибуля. Вона стала на на 25% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

За словами експертів, у листопаді капуста може зрости в ціні на 10 процентів, до 9 грн/кг, буряк – до 8,50 грн/кг (+6%), цибуля ріпчаста – до 14 грн/кг (+13%), морква – до 10 грн/кг (+7%).

Зазначається, що до Нового року ціни на овочі можуть додатково зрости до 15%. Очікується, що через високий попит та обмеженість якісної пропозиції найбільше зросте ціна на ріпчасту цибулю.

Вас також можуть зацікавити новини: