Значно знизилася ціна на яйця — на 27%.

Протягом цього року знизились ціни на яйця, гречку, рис, банани та овочі борщового набору. Натомість подорожчали хліб, м’ясо та молочні продукти.

Як йдеться в прес-релізі від всеукраїнського сервісу доставки продуктів Zakaz.ua, який є в розпорядженні УНІАН, значно знизилася ціна на яйця - на 27%. Наразі середня вартість за десяток становить близько 54 грн, тоді як на початку року була близько 74 грн.

Натомість ціни на молочні продукти зросли: молоко - на 22%, сметана - на 14%, а солодковершкове масло - на 8%.

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"Пакет молока об’ємом 900 мл та жирністю 2,5% на поличках у супермаркетах можемо побачити з середнім цінником 40 грн, тоді як у січні було 33 грн", - зазначили аналітики.

Також піднялись в ціні хліб (на 11%) та батон (на 19%). "Так, на початку 2023 року у січні хліб "Український" коштував 32 грн за буханець. Станом на 7 листопада його вартість зросла в середньому до 36 грн. Вартість батона піднялася з 23 до 27 грн за одиницю", - йдеться в повідомленні.

Подорожчання спіткало й м’ясні продукти. Зокрема, ціни на куряче філе від початку року зросли на 14%, на яловичину і свинину - на 10% і 14% відповідно.

Загалом, за прогнозами експертів, протягом 2023 року ціни на м'ясо в середньому можуть зрости до 30%.

Разом з тим серед бакалійних товарів найбільше подорожчало борошно. Якщо в січні на початку року вартість була в середньому 22 грн за півтора кілограма, то наразі його ціна становить близько 39 грн – зросла з початку року на 79%.

Також зросла вартість пшона (на 22%), гороху (на 17%) та макаронних виробів (на 9%).

Натомість гречка з початку року подешевшала на 52%, до 40 грн/кг. Своєю чергою, круглозерновий ваговий рис коштує в середньому 44 грн/кг, що на 21% дешевше.

Щодо овочевого кошика, наприкінці року в Україні найбільше впали ціни на ріпчасту цибулю – на 63%. Наразі її вартість становить близько 12 грн/кг. Також з початку року значно подешевшала морква (на 67%), капуста (на 35%) та буряк (на 33%).

Теж підіймають настрій ціни на помідори та перець. Томати подешевшали на 22%, перець - на 8%.

Що стосується найпопулярніших фруктів з продовольчого кошика українців, тут також ситуація різнобічна.

Наприклад, ціна на банани знизилася на 25%, до 51грн/кг; на лимони - на 18%, до 49 грн/кг.

Натомість апельсини навпаки подорожчали на 28% та в середньому коштують 69 грн в залежності від сорту. Зокрема, зросли ціни на грейпфрут (на 10%).

Також зросли ціни на ківі та яблука — на 27% та 28% відповідно.

Вартість овочів в Україні

На початку листопада на українському ринку тепличні огірки почали дешевшати, але вони були все одно дорожчі за імпортовані.

Станом на 7 листопада 2023 року значно подорожчала цибуля. Вона стала на на 25% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Наразі ціни на картоплю варіюються в межах 8-12 грн/кг, що в середньому на 17% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

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