Андрій Кравченко зазначив, що в Україні значно розширили посівні площі.

Ціни на продукти в Україні цієї зими будуть нижчими, ніж торік, якщо говорити про овочі. При цьому українці не потерпатимуть від дефіциту.

"Це стало можливим завдяки збільшенню посівних площ під традиційні культури "борщового набору" - цибулю, моркву, буряк, картоплю та капусту", - пояснив директор Департаменту аграрного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України Андрій Кравченко.

При цьому він зауважив, що Україна не лише покриває внутрішні потреби, а й має потенціал для експорту. За його словами, в українців буде достатньо овочів у зимовий період.

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Кравченко назвав поточний овочевий рік досить успішним, завдяки чому українці матимуть якісні овочі за нижчими цінами.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Раніше УНІАН писав, що ціни на продукти в Україні можуть зрости вже цієї осені. Використання генераторів у переробній промисловості залишає свій відбиток. У середньому ціна на продукти може зрости від 5% до 10%.

На початку серпня стало відомо, що в Україні зросли ціни на більшість молочних продуктів через скорочення виробництва молока, зростання закупівельних цін, відключення електроенергії, перебої в роботі охолоджувального обладнання.

Крім того, директор департаменту агропромислового розвитку Вінницької ОВА Олег Сидоров заявив, що в Україні очікується істотне подорожчання гречки через скорочення посівів і спекотну погоду.

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