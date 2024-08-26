Зазначається, що баштанні неприємно здивували своєю вартістю.

Ціни в Україні на деякі продукти демонструють тенденцію до зниження. Традиційно в другій половині серпня зростає ціна на томати та кукурудзу.

Аналітики EastFruit зазначили, що минулого тижня знижувалися ціни на білокачанну капусту - з 20-25 грн/кг до 17-20. Продовжує дешевшати морква. На цей овоч ціни впали з 12-15 до 10-12 грн/кг.

Водночас почала зростати ціна на тепличний томат. Якщо минулого тижня цей салатний овоч продавався по 25-45 грн/кг, то тижнем раніше фермери його віддавали по 20-40.

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При цьому подешевшав кабачок - з 15-18 грн/кг до 10-15. Різко впали ціни на цвітну капусту - з 50-55 до 30-35 гривень за кілограм.

Що стосується зелені, то ціни на петрушку знизилися зі 100-150 до 50-130 грн/кг, ціни на зелену цибулю впали зі 100-150 до 80-100 грн/кг, а салат подорожчав удвічі - з 60-100 до 120-18 грн/кг.

Ситуація з фруктами та ягодами змінилися різноспрямовано. Скорочення пропозиції кавуна і дині призвело до зростання цін. Так, фермери продавали баштанні по 10-13 грн/кг і 15-15 грн/кг відповідно. Хоча тижнем раніше виробники віддавали кавун по 5-10 грн/кг, а диню по 10-20 гривень за кілограм.

Водночас зростання продажів груші, змушувало продавців сильно знижувати ціни - з 50-65 до 20-60 грн/кг. Продовжала дорожчати лохина. Минулого тижня ягоду віддавали по 110-160 грн/кг, хоча тижнем раніше її ціни коливалися в межах 80-110 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Представникам українських тепличних комбінатів цього тижня вкотре вдалося підвищити відпускні ціни на томати. Станом на 23 серпня виробники були готові відвантажувати тепличний томат не дешевше 35-50 грн/кг.

При цьому ціни на капусту в Україні нарешті почали знижуватися. Причиною цінового спаду стала відсутність попиту на овоч. Фермери віддавали білокачанну капусту по 17-24 грн/кг.

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