Українців попередили про зростання цін на популярну крупу: можливий дефіцит

Зазначається, що погода негативно позначилася на врожайності.

В Україні очікується суттєве подорожчання гречки, яку рекомендують дієтологи. Цього року скоротили площі посівів, а також погода зробила свій внесок у врожайність культури.

"На початку 2023 року високі ціни на цей продукт надихнули фермерів засіяти гречкою 124 тис. га, а вже цього року під посів було відведено лише 100 тис. га", - розповів Agronews директор департаменту агропромислового розвитку Вінницької ОВА Олег Сидоров.

При цьому він нагадав про тривалу посуху в липні, що призвело до зниження врожайності гречки. За його словами, всі ці фактори сприяють зростанню цін на гречку.

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"Якщо тенденція до скорочення посівів збережеться і наступного року, то ціни знову можуть повернутися до тризначних чисел, як це було наприкінці 2022 - початку 2023 року", - підсумував чиновник.

Скільки коштує гречка в супермаркетах України

В АТБ кілограм найдешевшої гречки коштує 25,90 гривні зі знижкою, а без знижки на 2 гривні дорожче - 27,90.

У Сільпо кілограмовий пакет гречки обійдеться в 33,99 гривні.

В Auchan цю крупу можна купити за 27,90 грн/кг.

Ціна на продукти в Україні - останні новини

Ціни в Україні на деякі продукти демонструють тенденцію до зниження. Традиційно в другій половині серпня зростає ціна на томати та кукурудзу.

Ситуація з фруктами та ягодами змінилися різноспрямовано. Скорочення пропозиції кавуна та дині призвело до зростання цін, а також продовжила дорожчати лохина.

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