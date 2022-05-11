У середньому ціни тепер на 45% вищі, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Сьогодні фермери з південних областей та Закарпаття виставляють ціни на капусту врожаю 2022 року в районі 30-35 грн/кг, що в середньому на 45% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомляють аналітики порталу East-fruit.

Зазначається, що минулого тижня українські виробники були змушені знижувати ціну на ранню капусту, що було обумовлено великим обсягом пропозиції на ринку. Сьогодні ж пропозиція даної продукції істотно скоротилася, фахівці пояснюють це періодом міжсезоння.

"Більшість господарств уже закінчили збір врожаю капусти суперранніх сортів, тоді як рання капуста пізніших сортів почне масово надходити у продаж в середньому через 2 тижні. При цьому українські фермери не виключають можливості того, що ця продукція з'явиться на ринку дещо пізніше належних строків, оскільки ранні овочі в основному вирощують в окупованій Херсонській області, і сьогодні місцеві фермери не мають можливості відвантажувати продукцію в інші регіони України", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим продажі торішньої білокачанної капусти на поточному тижні практично завершилися. При цьому попит на капусту залишається досить високим, що також дозволяє фермерам підвищувати відпускні ціни.

За даними експертів, нині білокачанна капуста нового врожаю в Україні вже коштує в середньому у 2,6 раза дорожче в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

В Україні дорожчають продукти: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в Україні у квітні в річному вираженні, у порівнянні з квітнем 2021 року, зросли ціни на низку продуктів, зокрема, ціни на соняшникову олію і цукор підскочили на 15% і 16% відповідно.

Також УНІАН розповідав, чи варто запастися цибулею та що відбувається з цінами на неї.

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