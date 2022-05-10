Макарони подорожчали на 24%.

В Україні у квітні в річному вираженні, у порівнянні з квітнем 2021 року, зросли ціни на ряд продуктів, зокрема, ціни на соняшникову олію і цукор зросли на 15% і 16% відповідно.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики, ціни на вершкове масло зросли на 24%, на хліб – 21%, на м'ясо – на 15%, на макарони – на 24%.

Водночас фрукти подорожчали на 23,5%, а овочі - на 67%.

Підвищення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 7% сталося переважно через подорожчання природного газу на 27%.

Ціни на транспорт зросли на 18% в першу чергу внаслідок подорожчання палива та олій на 30%. Проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті подорожчав на 24%, у Залізничному – на 14%.

Війна в Україні та інфляція:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні у квітні в річному вираженні - у порівнянні з квітнем 2021 року – становила 16,4%.

Станом на 10 травня експерти прогнозували, що ціни на м'ясо та яйця "злетять" у багатьох країнах через війну в Україні.

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