Аграрні підприємства, фермерські господарства розуміють потенційну нестачу деяких овочів через тимчасову окупацію частини півдня України.

За прогнозами експертів, дефіциту цибулі в поточному сезоні в Україні не буде.

Про це повідомили в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ).

Зазначається, що є низка певних факторів, які вплинуть на стабілізацію ситуації з забезпеченістю України цибулею.

"На територіях, вільних від бойових дій, люди на своїх присадибних ділянках точно здійснять посадку необхідних для забезпечення своїх потреб овочів, включаючи цибулю. Надлишки вирощеної продукції можуть бути частково реалізовані", - підкреслили експерти.

Разом з тим, за їхніми словами, аграрні підприємства, фермерські господарства слідкують за ринковою кон'юктурою і розуміють потенційну нестачу деяких овочів через тимчасову окупацію частини півдня України. Тому, задля забезпечення продовольчої безпеки та гарантування збуту своєї продукції, ці підприємства вносять зміни у свої посіви, зокрема, засаджують цибулю.

"У випадку недостачі цибулі, її можна імпортувати з сусідніх країн. Однак це вже крайній випадок, оскільки висока ймовірність, що Україна самостійно покриє внутрішні потреби ринку", - додали аналітики.

За підрахунками УКАБ, до початку війни середня ціна на цибулю становила 14,29 грн за 1 кг, а в березні та квітні ціна вже становила 20,50 грн за кг, тобто було зростання ціни на 44%. Станом на початок травня 1 кг цибулі вже коштує близько 16,70 грн за кг.

"Стабілізувати ціну у травні 2022 року вдалося коштом часткового налагодження логістичних шляхів, зменшення панічних настроїв українців, що призводило до збільшення попиту, та здійснення імпортних поставок. У квітні 2022 року в Україну було імпортовано 7,5 тис. т цибулі. Для порівняння, - у квітні 2021 року імпорт цибулі в Україну становив 0,8 тис. т", - пояснила аналітик УКАБ Світлана Литвин.

Як повідомляв УНІАН, за словами аналітика УКАБ Світлани Литвин, окупація територій з великою кількістю теплиць не призведе до дефіциту тепличних овочів.

Також УНІАН розповідав, як в Україні у квітні в річному вираженні, у порівнянні з квітнем 2021 року, зросли ціни на низку продуктів, зокрема, ціни на соняшникову олію і цукор підскочили на 15% і 16% відповідно.

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