Сезон збирання лохини в країні почався лише 25-26 червня.

Сезон лохини в Україні у цьому році почався на тиждень пізніше, ніж у попередньому сезоні – можливо, саме через це оптові ціни виявилися суттєво вищими, ніж рік тому. Про це повідомляє аналітичний портал EastFruit.

На ринку "‎Столичний"‎ у Києві у суботу, 28 червня, лохину продавали за ціною 450-500 грн/кг (9,22–10,25 євро/кг), тоді як у понеділок, 30 червня, ціни знизилися до 400-480 грн/кг (8,20–9,84 євро/кг). На ринку "‎Початок"‎ в Одесі в середині минулого тижня ціна ягоди сягала 480 грн/кг (9,84 євро/кг).

Для порівняння, у минулому році перші партії лохини відкритого ґрунту з’явилися приблизно 20 червня – ягода надходила на ринок за ціною 200-350 грн/кг.

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Більш пізній початок сезону збирання лохини в цьому році пояснюють прохолодним початком літа. Загалом можна констатувати, що ціна лохини на початку сезону третій рік поспіль виявляється вищою, ніж у попередні сезони.

Фахівці не виключають більш стрімкого зниження цін на лохину в цьому році, адже попит з боку споживачів може сповільнитися (висока ціна не сприяє активному споживанню лохини).

Ціни на ягоди в Україні - останні новини

В Україні знову знизилися ціни на черешню. Фахівці пояснюють цінове падіння стрімким погіршенням якості продукції. Останнє зумовлено погодними умовами – якість черешні погіршилася через рясні опади.

Раніше експерти заявили, що рясні опади могли позначитися і на загальних обсягах черешні, що, в теорії, може спричинити нові коливання цін.

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