В Україні знову змінилися ціни на черешню: скільки коштує кілограм

Фахівці відзначають досить великий відсоток некондиційної продукції.

Ціни в Україні на черешню продовжують падати. Про це повідомляє аналітичний портал EastFruit.

Сьогодні виробники черешні пропонують до продажу ягоду за ціною 115-160 грн/кг ($2,77-3,85/кг). У середньому це на 18% дешевше, ніж тижнем раніше. Експерти нагадали, що минулого тижня середні оптові ціни на черешню не опускалися нижче 140-200 грн/кг ($3,37-4,81/кг).

Зниження цін виробники пов’язують зі стрімким погіршенням якості черешні, що, у свою чергу, зумовлено погодними умовами. На якість черешні вплинули рясні опади. Терміни реалізації продукції невисокої якості досить обмежені, тому виробники змушені йти на поступки.

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На думку ключових гравців ринку, з наступного тижня можна очікувати ще більшого зниження цін, адже пропозиція черешні продовжить зростати, тоді як її якісні характеристики будуть знаходитись на не дуже високому рівні.

Зазначимо також, що на сьогодні ціни на черешню в Україні в середньому на 95% вищі, ніж у аналогічний період 2024-го.

Ціни на черешню в супермаркетах України

В Сільпо ціни стартують від 249 гривень за кілограм.

При цьому у Varus ягоду можна купити від 179,90 грн/кг.

Слід зазначити, що на ринках ціни на черешню значно нижчі.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

В Україні спостерігається зниження цін на картоплю нового врожаю. Таку динаміку пов'язують зі збільшенням пропозиції овочів нового врожаю з місцевих господарств.

Уникнути обвалу цін допоміг високий попит на цю продукцію. Також варто сказати, що станом на кінець тижня вартість картоплі в середньому на 30% вища, ніж рік тому.

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