Обсяги пропозиції місцевої черешні поступово зростають.

В Україні фіксують суттєве зниження цін на черешню. Про це повідомляють фахівці аналітичного порталу EastFruit.

Сьогодні місцева черешня на українському внутрішньому ринку надходить у продаж за цінами 140-200 грн/кг ($3,36-4,80/кг) – це на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Останній тиждень майже на всій території країни встановилася дощова прохолодна погода, що позначилося на якості черешні. Саме тому зараз до продажу пропонують переважно ягоду середньої та низької якості.

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"‎Через підвищену вологість ягода на деревах тріскається, і продати такий товар за високими цінами практично нереально", ‎– зазначають фахівці.

Ще одним фактором падіння цін став відносно невисокий попит на цю продукцію при загальному поступовому збільшенні пропозиції на ринку.

Фахівців турбують рясні опади, які можуть позначитися не тільки на якості врожаю, але й на загальних обсягах черешні ‎– Україна може стикнутися із новими коливаннями цін.

Варто також додати, що попри падіння, зараз ціни на місцеву черешню в країні в середньому в три рази вищі, ніж в аналогічний період 2024 року.

Ціни на продукти в Україні ‎– останні новини

Нещодавно експерти попередили населення України щодо можливого дефіциту деяких фруктів і ягід. Головною причиною цього називають величезні втрати, які були викликані весінніми заморозками. За деякими оцінками, втрати абрикосів, персиків, черешні, яблук, лохини склали від 30 до 85%.

Ще однією причиною можливого дефіциту є те, що основні регіони вирощування кісточкових культур знаходяться під російською окупацією.

А ще раніше УНІАН повідомив, що в Україні різко зросла в ціні капуста нового врожаю. Основною причиною зростання цін фахівці вважають сезонний фактор.

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