Почали знижуватися ціни на деякі ягоди.

Ціни в Україні на овочі, фрукти та ягоди в останній тиждень червня змінилися. Зростання пропозиції буряків призвело до різкого зниження відпускних цін.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що цей овоч подешевшав з 25-40 гривень за кілограм до 15-20. Також через збільшення пропозиції знижуються ціни на цибулю нового врожаю - з 25-40 до 14-25 грн/кг.

Водночас рання картопля продавалася дорожче, ніж тижнем раніше. Овоч підскочив з 10-20 до 15-22 грн/кг. Томат і огірок подешевшали з 75-95 до 55-85 грн/кг і з 20-45 до 15-30 грн/кг відповідно, а ціни на солодкий перець зросли з 90-120 до 100-160 грн/кг. Відпускні ціни на цвітну капусту зросли з 30-40 до 45 гривень за кілограм, а на кабачок - з 10-15 до 18-20 грн/кг.

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У сегменті зелені продовжили знижуватися ціни на петрушку з 70-80 до 60-70 грн/кг і почав дорожчати кріп з 40-50 до 50-85 грн/кг.

У фруктово-ягідному сегменті через низьку якість черешні, продавці були змушені знижувати ціни зі 120-150 до 115-130 грн/кг. При цьому абрикос подешевшав зі 100-125 до 80-100 грн/кг. Крім того, особливо різко знизилася ціна на чорну смородину - нижня цінова межа впала з 220 до 75 гривень, а червона подешевшала з 300-350 до 130-170 грн/кг. Також пішли вниз ціни на малину - з 400-450 до 320-350 грн\кг і на лохину - з 450-500 до 380-450 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - прогноз експерта

Нещодавно експерти попередили українців про можливий дефіцит деяких фруктів і ягід через весняні заморозки. За деякими оцінками, втрати абрикосів, персиків, черешні, яблук, лохини становили від 30 до 85%.

Ще однією причиною можливого дефіциту є те, що основні регіони вирощування кісточкових культур перебувають під російською окупацією.

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