Фермери підвищують ціни, адже запас капусти торішнього врожаю скорочується.

Білокачанна капуста торішнього врожаю за тиждень істотно додала в ціні. У середньому ціна підскочила на 40%.

"З початку поточного тижня українські фермери почали поступово підвищувати ціни на білоголову капусту. Своє рішення виробники аргументують сезонним скороченням пропозиції цієї продукції на тлі стабільно високого попиту", - пише видання EastFruit.

Таким чином, фермери, у яких ще є запаси білокачанної капусти врожаю 2023 року, почали підвищувати ціни. У результаті торішня капуста надходить у продаж за ціною 8-13 грн/кг, що в середньому на 40% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Відео дня

Водночас зазначено, що зараз ціни на капусту в Україні в середньому на 38% нижчі, ніж роком раніше. При цьому не виключено, що тенденція подорожчання капусти збережеться, адже її запаси стрімко скорочуються.

Ціни на овочі та фрукти - останні новини

В Україні почали знижуватися відпускні ціни на столові буряки. Продукцію в українських господарствах сьогодні пропонують до продажу по 8-14 грн/кг, що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

Крім того, оптові ціни на картоплю в Україні опустилися до 14-18 грн/кг, що в середньому на 13% дешевше, як порівняти з попереднім тижнем.

Вас також можуть зацікавити новини: