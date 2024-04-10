Попит досить стриманий, а якість цих овочів у сховищах стрімко погіршується.

На поточному тижні, що стартував 8 квітрня, в Україні почали знижуватися відпускні ціни на столові буряки. Продукцію в українських господарствах сьогодні пропонуються до продажу по 8-14 грн/кг, що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

"За словами учасників ринку, здешевлення буряків спровоковано зниженням попиту на цю продукцію. Крім того, на ринок чинить істотний тиск збільшення пропозиції некондиційних буряків, які виробники прагнуть збути в першу чергу", – йдеться у повідомленні.

Виробники причиною такої цінової ситуації називають вельми стриманий попит на столові буряки, тоді як якість цих коренеплодів у сховищах стрімко погіршується. Аналітики відзначають, що знизити відпускні ціни в даному сегменті фермери змушені навіть при тому, що запаси столових буряків у сховищах українських господарств стрімко скорочуються.

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"Проте необхідно зазначити, що навіть у таких умовах українським виробникам вдається відвантажувати столові буряки в середньому у два рази дорожче, ніж у першій половині квітня 2023 року", – додали у EastFruit.

Ціни на продукти в Україні

Як писав УНІАН, в Україні з 1 по 7 квітня подорожчали імпортні помідори на тлі недостатньої пропозиції томатів на ринку. Ціни за тиждень зросли в середньому на 11%, і наразі продукція оптом пропонується до продажу по 84-100 грн/кг.

Цього року в Україні суттєво подорожчали яблука, причому ціни на них продовжують встановлювати рекорди, якщо порівнювати з минулими сезонами. Так, в середньому по ринку ціни на яблука на 25-30% вищі, ніж у попередній рік.

Також повідомлялося, що у перший тиждень квітня на ринку білокачанної капусти в Україні спостерігається тенденція зниження попиту і цін: лише за вихідні продукція в українських господарствах подешевшала в середньому на 26%.

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