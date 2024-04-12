Ціни все ще втричі вищі, ніж роком раніше.

Станом на кінець тижня, що стартував 8 квітня, оптові ціни на картоплю в Україні опустилися до 14-18 грн/кг ($0,36-0,46/кг), що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня, свідчать дані проекту EastFruit.

За словами операторів ринку, пропозиція картоплі залишалася доволі об’ємною, тоді як попит на продукцію продовжував знижуватися. Водночас багато покупців скаржилися на якість й часто відмовлялися від закупівель.

Водночас наразі картопля в Україні коштує в середньому в 3 рази дорожче, ніж у першій половині квітня 2023 року. При цьому, з огляду на досить великі обсяги продукції на ринку, українські фермери не виключають можливості подальшого здешевлення в цьому сегменті.

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Ціни на овочі та фрукти

В Україні почали знижуватися відпускні ціни на столові буряки. Продукцію в українських господарствах сьогодні пропонуються до продажу по 8-14 грн/кг, що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

Цього року в Україні суттєво подорожчали яблука, причому ціни на них продовжують встановлювати рекорди, якщо порівнювати з минулими сезонами. В середньому по ринку ціни на яблука на 25-30% вищі, ніж у попередній рік. Одна з причин такої динаміки – обмежена пропозиція якісних яблук. Відіграє свою роль і те, що садівники зберігають якісні плоди для продажу у більш пізній термін.

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