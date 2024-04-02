Головною причиною падіння в Україні продажів даної продукції є її низька якість внаслідок тривалого зберігання.

У перший тиждень квітня на ринку білокачанної капусти в Україні спостерігається тенденція зниження попиту і цін. Тільки за вихідні продукція в українських господарствах подешевшала в середньому на 26%, пише EastFruit.

Станом на 2 квітня угоди з продажу капусти укладаються по 5-10 грн/кг ($0,13-0,26/кг), тоді як ще минулого тижня ціна нерідко доходила до 12 грн/кг ($0,31/кг).

Зазначається, що головною причиною падіння продажів даної продукції є її низька якість в місцевих господарствах внаслідок тривалого зберігання. Водночас попит продовжує знижуватися, що також чинить тиск на ціни.

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Наразі ціна на капусту в Україні вже в середньому на 55% нижча, ніж рік тому. Нагадаємо, що на початку квітня 2023 року продажі цієї продукції велися по 15-18 грн/кг ($0,38-0,46/кг). Водночас аналітики не виключають, що ціна на білоголову капусту продовжить знижуватися в міру погіршення якості продукції.

Ціни на продукти в Україні

Вартість основних продуктів навряд чи зміниться, однак деякі коливання все ж таки можуть мати місце. Експерт зазначив, що овочі, які зиму зберігалися в овочесховищах, почнуть дешевшати. Окрім того, можна чекати здешевлення яєць.

В кінці березня в Україні спостерігалось чергове зниження цін на моркву. Так, продукція з місцевих господарств надходить у продаж по 6-10 грн/кг ($0,15-0,25/кг), що в середньому на 15% дешевше, ніж тижнем раніше.

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