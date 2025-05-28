Високий рівень цін зумовлений заморозками під час цвітіння кісточкових та холодною погодою у цьому місяці.

В Україні знижуються ціни на черешню – за останні кілька днів середня ціна ягоди впала з 200 грн/кг до 150 грн/кг. Втім, навіть попри таку динаміку, країна стикнулася із найвищим рівнем цін за останні десять років. Про це повідомляє EastFruit.

"‎Торік черешня вдень раніше (27 травня) коштувала 135 грн/кг, 2020-го – 60 грн/кг, 2019-го – 35 грн/кг, а 2016-го – 25 грн/кг", ‎– кажуть фахівці.

Високий рівень цін зумовлений заморозками під час цвітіння кісточкових та холодною погодою у цьому місяці.

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Нагадаємо, тиждень тому на ринку була представлена тільки імпортна черешня і ціни на неї були дійсно "астрономічні". Подекуди вони сягали 1500 грн/кг. Одна з упаковок, яку помітили в Рівному, містила лише 11 ягід та коштувала при цьому 162 гривні 76 копійок.

За словами фахівців, високі ціни на черешню можна буде спостерігати принаймні місяць – до того моменту, як з’явиться закарпатська ягода. Останню можуть продавати за ціною "і 300, і 200, і навіть 100 гривень за кілограм".

Ціни на продукти в Україні – сотанні новини

Ціни на популярні торішні овочі в Україні продовжують переважно зростати. Наприклад, другий тиждень поспіль фіксують подорожчання буряка. Причому зростають ціни як на торішню продукцію, так і на овочі врожаю поточного року. Ціни в сегменті зелені також демонструють зростання.

Водночас, попри сезонне виснаження запасів, виробники були змушені знижувати ціни на цибулю. Знизилася і вартість кабачка.

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