Ціни втричі вищі, ніж рік тому: в Україні стартував сезон яблук

Зазначається, що українцям варто очікувати надалі здешевлення фрукта.

В Україні стартував сезон яблук урожаю 2025 року. Ціни на фрукт майже втричі вищі, ніж роком раніше.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що зараз закупівельні ціни на яблука врожаю нинішнього року в межах 60-70 грн/кг/кг ($1,43-1,67/кг), що в середньому в 2,9 раза дорожче, ніж на початку сезону 2025 року.

Зазначається, що попит на яблука утримується на низькому рівні, оскільки українці віддають перевагу сезонним фруктам і ягодам. Водночас очікується, що ціни на яблука почнуть знижуватися в міру збільшення пропозиції на ринку, що може статися вже з наступного тижня.

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Ціни на яблука в супермаркетах України

В АТБ фрукт можна купити за 88,95 грн/кг.

При цьому в Сільпо ціни стартують від 65 гривень за кілограм.

Водночас у Varus яблука можна купити по 89,90 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

В Україні продовжують дешевшати овочі борщового набору врожаю 2025 року. При цьому дешевше, ніж попереднього тижня, продавався томат. Зниження цін пов'язане з масовим збиранням томату з теплиць у південних областях країни за стабільного попиту.

Крім того, зростання пропозиції малини для свіжого ринку призвело до зниження цін на ягоду. Також стрімко падають ціни на лохину. Ягода подешевшала в українських господарствах у середньому на 25%.

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