В Україні несподівано падають ціни на капусту: скільки зараз коштує кілограм

На сьогодні овоч надходить у продаж у середньому в 4,5 раза дорожче, ніж роком раніше.

Ціни на капусту в Україні падають. Фермери змушені переглядати вартість овоча через зниження торгової активності.

Аналітики проєкту EastFruit повідомили, що на сьогодні білокачанна капуста надходить у продаж по 32-38 грн/кг ($0,77-0,91/кг), що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

При цьому фермери, які мають у своєму розпорядженні запаси якісної продукції, не поспішають її продавати, бо впевнені, що попит на капусту активізується ближче до кінця лютого.

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Варто зазначити, що незважаючи на зниження цін, на сьогоднішній день капуста в Україні надходить у продаж у середньому в 4,5 раза дорожче, ніж роком раніше.

Ціни на капусту в супермаркетах України

В Auchan овоч продають по 44,80 грн/кг.

При цьому в АТБ її можна купити по 44,89 грн/кг.

Водночас у Сільпо ціни на капусту стартують від 49,40 грн/кг.

Ціни на овочі в Україні - останні новини

Минулий тиждень в Україні відзначився змінами цін лише за деякими позиціями овочів і зелені. Запаси імпортного томату на складах змусили продавців знизити ціни.

Водночас ціни на огірки продовжили зростати другий тиждень поспіль. Крім того, погіршення якості яблук у сховищах, активізувало продажі, але на тлі низького попиту призвело до зниження цін.

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