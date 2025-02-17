Зазначається, що за тиждень ціни змінилися різнопланово.

Минулий тиждень в Україні відзначився змінами цін лише за деякими позиціями овочів і зелені. Запаси імпортного томату на складах змусили продавців знизити ціни.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що помідори подешевшали з 85-90 до 75-80 гривень за кілограм. Також дешевше, ніж тижнем раніше, продавався солодкий перець - нижня цінова межа впала зі 140 до 135 грн/кг.

Водночас ціни на огірки продовжили зростати другий тиждень поспіль. Якщо раніше популярний салатний овоч віддавали по 85-140 грн/кг, то тепер 95-140.

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Кріп і петрушка подешевшали - верхня цінова межа впала з 300 гривень за кілограм до 250, а ціна на зелену цибулю зросла - нижня цінова межа підскочила з 80 до 100 гривень за кілограм.

Що стосується фруктів, то ціни змінилися різноспрямовано. Погіршення якості яблук у сховищах активізувало продажі, але на тлі низького попиту це призвело до зниження цін. Так, верхня цінова межа знизилася з 35 до 30 грн/кг. Водночас обмежена пропозиція винограду дала змогу продавцям підвищити ціни з 165-180 до 180-250 грн/кг.

Крім того, подорожчав мандарин з 55-125 до 60-145 грн/кг. Також зросла вартість ківі. Ціни піднялися зі 100-105 до 105-270 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні - прогноз експерта на весну 2025 року

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що українцям потрібно готуватися до зростання цін на продукти вже цієї весни. На вартість продуктів впливає ситуація з електроенергією та опаленням, а також інфляція.

За його словами, заморожування соціальних стандартів збільшить попит на дешеві продукти.

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