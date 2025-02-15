Огірки дорожчають другий тиждень поспіль: скільки вже коштує кілограм в Україні

Овоч зараз у середньому на 10% дорожчий, ніж роком раніше.

Ціни на огірки в Україні зростають другий тиждень поспіль. Однією з причин подорожчання стало скорочення імпорту цього тижня.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що на сьогоднішній день тепличні огірки надходять у продаж вже по 90-130 грн/кг ($2,15-3,11/кг), залежно від якості та обсягів партій, що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Попри збільшення пропозиції місцевих огірків на українському ринку, ціни на овоч тільки зростають. Зазначається, що ця тенденція насамперед зумовлена подорожчанням турецької продукції та низькою пропозицією від українських теплиць. Поставки імпортних огірків нерегулярні, через що продавці підвищують ціни.

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За обставин, що склалися, українські імпортери продають огірки в середньому на 10% дорожче, ніж роком раніше.

Ціни на огірки в супермаркетах України

В Auchan овоч продають по 109,90 грн/кг.

При цьому в АТБ цей популярний салатний овоч продають по 109,89 грн/кг.

Крім того, в Сільпо ціни на огірки стартують від 110 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

В Україні цього тижня почали знижуватисяціни на помідори з Туреччини через слабку зацікавленість оптових компаній і роздрібних мереж.

Крім того, цього тижня почали знижуватися ціни на яблука, тому що багато виробників, втративши надію на подорожчання, почали розпродавати фрукт зі сховищ, що збільшило пропозицію на ринку.

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