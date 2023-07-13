Тенденція до зниження цін на капусту продовжує зберігатися.

На українському ринку за минулий тиждень капуста подешевшала на 20%, зараз її оптова ціна складає 12-16 грн/кг залежно від якості та обсягу партії. Як повідомили аналітики проекту EastFruit, тенденція до зниження цін на капусту продовжує зберігатися.

За словами виробників, знижувати ціни вони змушені передусім через дуже стриманий попит. Адже оптові компанії та роздрібні мережі закуповують капусту лише невеликими партіями для поточного продажу, посилаючись на низьку зацікавленість з боку споживачів.

Крім того, тиск на ціни чинить збільшення пропозиції на ринку, оскільки низка господарств відновила активне збирання капусти середніх сортів після настання сприятливих погодних умов.

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Разом з тим аналітики зазначають, що на даний момент ціна на білоголову капусту в Україні вже в середньому на 44% нижча, ніж у першій половині липня 2022 року.

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Як повідомляв УНІАН, минулого тижня ціни на тепличні томати обвалились в середньому на 25%, і виробники були готові відвантажувати їх по 40-65 грн/кг залежно від якості та обсягу партії.

Також тиждень тому українські виробники пропонували до продажу картоплю нового врожаю по 16-24 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж тижнем раніше.

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