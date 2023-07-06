Основною причиною зниження цін на картоплю є так званий сезонний фактор.

Наразі українські виробники пропонують до продажу картоплю нового врожаю по 16-24 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж тижнем раніше.

Як повідомляють аналітики проекту EastFruit, основною причиною зниження цін на картоплю є так званий сезонний фактор, коли обсяги пропозиції даної продукції на ринку збільшуються практично щодня.

При цьому якість пропонованої продукції часто невисока, що також чинить тиск на ціни в цьому сегменті.

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За підрахунками експертів, на початку липня роком раніше ціна на картоплю в Україні була в середньому на 38% нижчою, ніж зараз. При цьому аналітики проекту не виключають, що тенденція зниження ціни в цьому сегменті може зберегтися й надалі, у міру збільшення пропозиції картоплі на ринку.

Ціни на продукти в Україні - актуальне

Наприкінці червня українські виробники були готові відвантажувати ранню цибулю по 28-36 грн/кг, що в середньому на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня, і на 77% дорожче, ніж в кінці червня торік.

Крім того, як зауважують експерти, внаслідок зниження вартості вершкового масла на європейському ринку українські експортери не будуть масово постачати туди цей товар. Без значного експорту вітчизняний ринок може залишатися збалансованим, не буде суттєвого зростання цін на масло.

Тоді як у Києві на сільськогосподарських та сезонних ярмарках заборонили продавати продукти харчування, які швидко псуються. Заборона діятиме з 4 по 31 липня.

Разом з тим, здешевшали сезонні фрукти. Наразі українські садівники пропонують до продажу абрикоси невеликими партіями по 50-60 грн/кг, що в середньому на 33% дешевше, ніж на перші партії цих кісточкових роком раніше.

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