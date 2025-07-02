Очікується, що цього року світовий попит на кавові зерна знизиться на 0,5%.

Ціни на каву сорту арабіка впали до найнижчого рівня за сім місяців. Суха погода допомогла прискорити збір врожаю в Бразилії на тлі побоювань з приводу слабкого попиту.

Видання Bloomberg пише, що найактивніший контракт впав на 1,8% до 2,87 долара за фунт, що є найнижчим показником з листопада 2024 року.

Протягом наступних п'яти днів очікується суха погода, що має ще більше прискорити збирання врожаю, повідомив метеоролог Vaisala Брендон Фокс.

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Зниження цін вказує на "значне зниження премії за погодний ризик на ринку", написав у своєму дописі трейдер Sucafina Ілля Бизов.

"Вона може повернутися, якщо прогнози вказуватимуть на похолодання", - вказав він.

Ф'ючерси впали більш ніж на 31% порівняно з лютневими максимумами, що зумовлено поліпшенням прогнозів щодо виробництва в Бразилії, яка є найбільшим виробником. Перші звіти свідчать про відновлення врожайності та вищий відсоток великих зерен порівняно з попереднім сезоном, повідомила Sucafina.

Очікується, що цьогоріч світовий попит знизиться на 0,5%, оскільки роздрібні ціни залишаються високими, попри нещодавнє падіння цін на зелену каву, сказав голова групи з сільськогосподарських товарів Rabobank Карлос Мера.

Ціни на каву - останні новини

30 січня світові ціни на каву, зокрема, на арабіку, сягнули рекордних позначок - вище 3,60 долара за фунт, бо в Бразилії запаси впали до мінімуму і були побоювання з приводу нового врожаю.

Своєю чергою, економічний експерт Олег Пендзин зазначив, що якщо на світовому ринку ціни на кавові зерна підскочили в 3,5 раза, то в Україні вартість чашки кави подорожчала відносно несильно.

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