Як зазначив експерт, з настанням тепла попит на ринку буде зменшуватися.

В Україні до травня цибуля може подорожчати ще на 30%, попри на те що, імпорт цибулі в Україну в лютому виріс в 2,5 рази порывняно з січнем.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону розповів аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка.

Як зазначив експерт, до кінця весни буде зменшуватися попит на ринку, тому що цибуля буде рости на дачних ділянках українців. І це вплине на її ціну.

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"Зараз цибуля від 52 до 58 грн/кг. Так що, я думаю, десь ще на 30% зростання цін на дану продукцію буде до початку травня точно", - зазначив експерт.

Ситуація з цінами на лук

1 вересня 2022 року в Україні підскочили ціни на цибулю. Ціни в Україні були в середньому в 4 рази вищі, ніж в кінці серпня 2021 року.

Від початку 2023 року ціни на цибулю в Україні зросли в середньому на 12%, більшість фермерів були готові відвантажувати його не дешевше 25-28 грн/кг.

Станом на 9 січня 2023 року за підрахунками експертів, внаслідок чергового подорожчання цибуля в Україні коштувала в середньому в 3,4 рази дорожче, ніж в аналогічний період 2022 року.

18 січня 2023 року українські виробники цибулі змінили ціни на свою продукцію. Ціна знизилася до 23-26 грн/кг.

Аналітики відзначали, що основною причиною такої ситуації стало різке падіння продажів в цьому сегменті. Так, більшість оптових компаній скоротили закупівлі цибулі, вважаючи підвищення відпускних цін в цьому сегменті необгрунтованим.

Ще однією причиною такого цінового тренда по зниженню ціни стала якість цибулі. Так, через постійні перебої з електроенергією якість продукції почала стрімко погіршуватися. Більшість виробників ухвалили рішення знизити відпускні ціни, щоб швидше продати наявні обсяги ріпчастої цибулі і не витрачатися на подальше зберігання продукції, яке в цьому сезоні обходиться українським фермерам дуже дорого.

Попри зниження відпускних цін, у січні 2023 року цибуля в Україні пропонувалася до продажу в середньому в 2,6 рази дорожче, ніж за аналогічний період 2022 року.

При цьому більшість ключових гравців ринку не виключають, що відпускні ціни в цьому сегменті можуть стрімко зрости, особливо у весняний період. Свою думку вони аргументують тим, що запаси цибулі в українських господарствах стрімко скорочуються.

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