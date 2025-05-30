В Україні ціни на огірки стрімко падають: скільки зараз коштує кілограм

Зазначається, що українські фермери пропонують овоч у середньому на 35% дорожче, ніж наприкінці травня 2024 року.

Ціни в Україні на огірки стрімко падають. Фермери змушені віддавати овоч дешевше через збільшення пропозиції тепличних огірків на українському ринку.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що тиск на ціни ще чинить те, що оптовики та роздрібні мережі закуповують лише невеликі партії тепличного огірка через низький попит з боку покупців. На складах компаній уже накопичилася нереалізована продукція, якість якої погіршується.

У результаті огірки відвантажують по 40-65 грн/кг ($0,96-1,56/кг), залежно від сорту, якості та обсягів партій, що в середньому на 17% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

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Чергове зниження цін на огірок, виробники пояснюють збільшенням пропозиції овочів з літніх теплиць. Цей овоч уже надходить у продаж по 25-35 грн/кг ($0,60-0,84/кг).

Зазначимо, що на сьогодні українські теплиці пропонують огірок до продажу в середньому на 35% дорожче, ніж наприкінці травня 2024 року. При цьому не виключено подальше зниження цін, тому що вибірка продукції лише збільшується.

Ціни на огірки в супермаркетах України

В АТБ овоч можна купити за 69,89 грн/кг, але це ціна зі знижкою.

У Сільпо ціни стартують від 75 гривень за кілограм.

При цьому в Varus овоч продають по 74,90 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

В Україні знижуються ціни на черешню. За останні кілька днів середня ціна ягоди впала з 200 грн/кг до 150 грн/кг, незважаючи на це вартість черешні найвища за останні десять років.

Також продовжують падати ціни на ранню капусту через сезонне збільшення пропозиції овоча, а також невисокий попит.

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