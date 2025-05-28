Ціни на популярний ранній овоч продовжують падати: скільки коштує кілограм в Україні

Капуста нового врожаю в Україні коштує в середньому в 3,6 раза дорожче, ніж роком раніше.

Ціни в Україні на ранню капусту продовжують знижуватися. Цьому сприяє сезонне збільшення пропозиції овочів, а також невисокий попит на цю продукцію.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що на сьогодні капусту врожаю 2025 року продають у межах 24-32 грн/кг ($0,58-0,77 /кг), що в середньому на 20% дешевше, ніж минулого тижня.

Фермери змушені активно знижувати ціни на свою продукцію через надлишкову пропозицію на ринку, адже більшість господарств приступили до масових відвантажень ранньої капусти. Також ситуацію погіршують низькі темпи збуту овоча.

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При цьому, на сьогоднішній день капуста нового врожаю в Україні коштує в середньому в 3,6 раза дорожче, ніж роком раніше.

Ціни на капусту в супермаркетах України

У Novus овоч можна купити по 48,99 грн/кг.

У Сільпо ціни стартують від 44 гривень за кілограм, але це ціна зі знижкою.

При цьому в АТБ її продають по 39,89 грн/кг, але також зі знижкою.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Другий тиждень поспіль дорожчають буряки, причому ціни зростають, як на торішню продукцію, так і на буряки врожаю поточного року.

Водночас, незважаючи на сезонне виснаження запасів, виробники були змушені знижувати ціни на цибулю.

Крім того, більшість українських садівників заявили про завершення сезону реалізації яблук з місцевих господарств, внаслідок чого яблуко подорожчало.

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