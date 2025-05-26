Зазначається, що ціни на полуницю різко впали.

Ціни в Україні на популярні торішні овочі продовжують підвищуватися. Другий тиждень поспіль дорожчає буряк, причому ціни зростають, як на торішню продукцію, так і буряки врожаю поточного року.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що торішній овоч подорожчав з 30-33 до 45-50 гривень за кілограм, а нинішнього року - з 50-55 до 55-60. При цьому в Україні почала дешевшати рання картопля - з 70-80 до 45-65 грн/кг, а ціни на торішню зросли з 18-25 до 23-25 грн/кг.

Водночас, попри сезонне виснаження запасів, виробники були змушені знижувати ціни на цибулю з 25-26 до 23-25 грн/кг. Дорожче, ніж тижнем раніше, продавався томат. Ціни на цей популярний овоч підскочили з 55-90 до 60-110 грн/кг.

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При цьому знизилася вартість кабачка з 63-73 до 30-65 грн/кг, редиски - з 25-30 до 22-25 грн/кг.

Ціни в сегменті зелені переважно зростали. Так, спаржа подорожчала з 350-450 до 250-350 грн\кг, а зелена цибуля - з 80-100 до 120-200 грн/кг.

На сьогоднішній день більшість українських садівників заявили про завершення сезону реалізації яблук з місцевих господарств, в результаті яблуко дорожчає з 32-50 до 33-70 грн/кг. Водночас стрімке зростання пропозиції полуниці призвело до обвалу цін з 215-245 до 120-170 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович повідомила, що ціни на полуницю в Україні перебувають на дуже високому рівні.

Зі свого боку виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко повідомив, що зростають ціни на м'ясо птиці.

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