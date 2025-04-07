Світова соняшникова криза: ціни на олію б’ють рекорди

У березні соняшникова олія досягла рекордної середньої ціни у 77,5 гривень за пляшку, що свідчить про її подорожчання на 38% протягом року. Експерти пояснили УНІАН, чому так сталося, та як змінюватимуться ціни надалі.

Олія для українців - це не лише вкрай популярний продукт, незамінний для простих кулінарних задач на кшталт підсмажити картопельку із хрусткою скоринкою, але й справжнє "золото", бо є одним з головних вітчизняних експортних товарів. Тепер же олія стає "золотою" і в іншому сенсі – бо ціни на неї зростають, наче на дріжджах.

Останніми місяцями на світовому ринку спостерігається парадоксальна ситуація – там забагато різної олії (крім соняшникової найбільш впливовими є пальмова та соєва), але є певний дефіцит соняшникового насіння, що стало наслідком минулорічних неврожаїв. Саме так – те, що пачка насіння соняшнику "під серіал" на вечір тепер коштує як півкіло м’яса, теж є наслідком цієї неприємної ситуації.

Фахівці розповіли УНІАН, що відбувається на цьому ринку, та до яких цін на соняшникову олію готувати свої гаманці.

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Олія б’є рекорди

З точки зору споживача виглядає дивним, чому найбільший експортер насіння соняшнику та олії, яким є Україна, стикається зі стрімким зростанням внутрішніх цін на ці товари. Адже навіть якщо у світі відбуваються якісь "пертурбації", то в нас гарантовано олії буде хоч залийся.

Чому ж зростають ціни? Бо, простими словами, виробники просто не будуть продавати олію на внутрішньому ринку, якщо ціни будуть нижчими за світові - все піде на експорт. Що, у свою чергу, створить штучний дефіцит і ще більші проблеми.

Керівниця аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин каже, що держава відслідковує, щоб обсяги олії на внутрішньому ринку не впали нижче рівня потреб. В усьому іншому – ціни регулюються ринком. Причому – ринком світовим.

"В Україні немає державного регулювання на споживчі ціни, ціна в Україні формується за ринковими принципами. Держава лише відслідковує, щоб в Україні залишалися обсяги для задоволення внутрішніх потреб", - каже експертка.

Саме УКАБ у березні оприлюднив результати дослідження продуктового ринку, де наводилися й дані щодо динаміки цін на соняшникову олію.

За підрахунками експертів, ціни за місяць "підскочили" на 4 відсотки, а за рік – майже на 40%. Роздрібні мережі пропонували олію у березні в коридорі від аномальної ціни у 31 гривню до 92 гривень за пляшку. Середня ж ціна на українському ринку – 77,5 грн.

На захист продавців та виробників олії, пані Литвин зазначає, що ціни в Україні дуже довго трималися на низькому рівні.

"Олія – один із небагатьох продуктів харчування, який мав сталу ціну в умовах війни. На рівні 66 гривень за 1 літр. І лише з осені 2024 року ціна на соняшникову олію почала підніматися. Причиною зростання став менший врожай насіння соняшника як в Україні, так і в цілому в світі, що призвів до зростання цін на соняшникову олію", - вказує вона.

Богдан Духницький, провідний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" згоден з цими тезами. Але додає, що Україна, як найбільший експортер, якраз і є найбільш залежною від світових цін.

"У цілому, ситуація на глобальних ринках впливає на внутрішні ціни – чим більше країна залучена до міжнародної торгівлі, тим більш помітна залежність внутрішньої кон’юнктури у конкретному сегменті, - пояснює науковець. – Україна традиційно виступає найбільшим експортером соняшникової олії в світі. Отже, зростання цін на неї і, відповідно, існуючий підвищений попит також будуть коригувати вартість цього продукту на внутрішньому ринку".

Світовий ринок в окремо взятій країні

Як бачимо, реальність відрізняється від сподівань споживачів - нібито ми, як "олійниця Європи" (за аналогією з "житницею Європи") самі можемо регулювати ціни як в себе, так і на зовнішніх ринках. Насправді ж ми є заручниками світової кон’юнктури. Тому у ній слід краще розібратися.

"Україна є найбільшим виробником та експортером соняшникової олії. Не більше 5 відсотків обсягів виробництва припадає для забезпечення внутрішнього попиту, а решта – експортується. Кожен виробник має право вироблену продукцію або експортувати, або реалізувати на внутрішньому ринку, - зауважує Світлана Литвин з УКАБ. – Саме тому ціна на продукцію на українському ринку змінюється одночасно зі зміною ціни на світовому ринку, бо український ринок інтегрований в світовий ринок".

Експерти зазначають, що соняшникова олія та насіння є пов’язаними товарами, тому ціни на них змінюються синхронно. Також пов’язаними є і різні види олій: бо пальмова, соєва, соняшникова та інші олії можуть бути взаємозамінними у харчовому виробництві.

"Вже протягом року ціни на насіння соняшника та соняшникову олію на світовому ринку зростають. Для ринку характерна дуже сильна залежність між різними видами рослинних олій. В багатьох випадках їх можна заміняти. Тому зростання цін на пальмову олію, що ми спостерігаємо зараз, призводить до зростання цін на всі види рослинних олій. Окрім того, зниження обсягів виробництва насіння соняшника в основних країнах-виробниках призвів до зменшення пропозиції сировини - відповідно, і обсягів виробництва соняшникової олії, що додатково тисне на ціну", - каже Світлана Литвин з УКАБ.

Богдан Духницький з "Інституту аграрної економіки" додає, що ціни на рослинні олії загалом протягом минулого року виросли майже на 30%.

"Особливо відчутним здорожчання стало з другої половини минулого року. Втім, зростання цін продовжується й у 2025 році, адже у лютому індекс цін Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) на рослинні олії сягнув 156 пунктів, тобто виявився на 29% більшим, ніж рівно рік тому, - пояснює фахівець. – Основним чинником нинішнього зростання вартості соняшникової олії на світовому ринку називають побоювання щодо можливого скорочення її поставок у найближчі місяці. Крім того, багатьма аналітиками ринку відзначається здорожчання насіння соняшнику на переробку".

Трамп зіпсував ще й олію

Натомість УкрАгроКонсалт фіксує дещо інший тренд – на зниження цін у портах на насіння олійних культур. Тобто, ринок був "перегрітий" і вже починає "охолоджуватися".

У свою чергу, Graintrade надає свої показники по світовому ринку та власні оцінки ситуації. Там наголошують на тому, що експорт соняшнику та соняшникової олії з України падає. І найбільшим було падіння саме у березні.

Загалом, за 2024/2025 маркетинговий рік (триває з 1 липня 2024 року до 30 червня 2025 року), станом на 1 березня, поставки української олії скоротилися на 24% - до 2,4 мільйона тонн, що є найнижчим показником за цей період за останні 8 років. Навіть нижче, ніж у 2022 році. Головним чином через вкрай негативну статистику лютого – за останній місяць зими було продано 325 тисяч тонн олії, що є "найгіршим показником за 10 років".

Найбільшим покупцем став ЄС, куди українські виробники продали 54% своєї олії. Водночас у 5 разів наростила закупівлі олії Індія – до рекордних для себе 417 тисяч тонн. Це стало результатом того, що саме українська олія, на думку аналітиків Graintrade, зараз значно дешевшає.

"Протягом тижня в Україні ціни попиту на соняшникову олію знизилися на 5-10 доларів за тонну - до $1110-1115 за тонну із доставкою до портів Чорного моря, на тлі падіння цін на пальмову та соєву олію та обвалу нафтових котирувань, - роблять висновок у Graintrade, пов’язуючи і нафту, і ціни на соняшникову олію з руйнівною для світової торгівлі діяльністю Дональда Трампа з його радикальною митною політикою. – Нова Адміністрація США продовжує дестабілізувати світову торгівлю. Експерти вже заговорили про рецесію економіки США, що призвело до подальшого зниження цін на нафту".

Водночас ціни на сам соняшник і не думають падати, бо виробники очікують на відновлення попиту у наступні місяці. Закупівельні ціни на соняшник з олійністю 50% станом на березень становили 26500-27500 гривень за тонну з доставкою на завод. Тобто, ціни на насіння соняшнику продовжують зростати, тоді як українська олія дешевшає, що знижує маржу виробництва олії в Україні.

Головним же драйвером цін на світовому олійному ринку були дані звіту Малайзійського управління з пальмової олії (MPOB), на тлі якого ціни на пальмову олію зросли до 1044 доларів за тонну. Натомість соєва оліє потроху дешевшає – до 956 доларів за тонну (мінус 6,5% за місяць).

Ще один важливий фактор (окрім Трампа), який буде впливати на світові ціни на олійному ринку – це ранні врожаї в Аргентині, де очікується значне збільшення пропозиції саме соняшнику та соняшникової олії. Що безпосередньо вплине на попит на українську продукцію, адже ми з Аргентиною є прямими конкурентами по країнах "Глобального Півдня" (та ж Індія є важливим ринком і для аргентинців).

Що буде з цінами?

На світовому ринку, від якого ми всі так залежні, є різнонаправлені тренди, які, однак, демонструють поступове "охолодження" попиту на олійні культури та безпосередньо олію. І якщо американські спроби підірвати світову торгівлю - це негативний фактор, який ціни "розкачує" догори, то нові врожаї – навпаки, тягнуть їх донизу.

Втім, це все досить розтягнуто у часі і впливає переважно на ціну великих партій, тоді як у роздробі майже не відчувається. Реально ж український споживач зможе побачити якщо не радикальне зниження, то хоча б стабілізацію цін лише після нового врожаю в Україні.

"Найімовірніше, у найближчі кілька місяців світові та внутрішні ціни на соняшникову олію залишаться на високому рівні без значних коливань. А перспективи зміни цін у другому півріччі 2025 року визначатимуться пізніше на основі очікувань фактичного урожаю соняшнику та потенційної пропозиції готової олії в новому сезоні від провідних країн-виробників, включаючи Україну", - подає прогнозі оцінки науковців Інституту аграрної економіки Богдан Духницький.

Споживачу залишається лише чекати кінця літа або початку осені у надії, що ціни на олію знизяться. Проте для уряду та українських агровиробників (як і для їх колег по всьому світу), стає очевидним, що ситуація поступово повертається у "другий 2022-й".

Звісно, цього разу без морської блокади українських портів, але з купою "чорних лебедів", що "розривають" сталі торговельні зв’язки на планеті, головним з яких є, звісно, фактор США та розв’язаних Білим домом торгових війн. Це впливає не лише на нафту чи автомобілі, але й на таку рідну українцям золотаву соняшникову олію.

Андрій Попов