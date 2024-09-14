Наразі тепличні помідори в Україні вже коштують у середньому у 2,2 рази дорожче, ніж у першій половині вересня 2023 року.

В Україні зростають попит та ціни на якісні помідори. Наразі тепличні томати в Україні надходять у продаж за найвищими за останні 7 років цінами, повідомляють аналітики EastFruit.

Зазначається, що на даний момент українські виробники згодні відвантажувати тепличні помідори не дешевше за 50-60 грн/кг ($1,21-1,45/кг), що в середньому на 17% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

За словами представників тепличних комбінатів, підвищувати ціни їм дозволяє значна активізація попиту на внутрішньому ринку, адже дедалі більшу зацікавленість у придбанні цих овочів стали виявляти місцеві роздрібні мережі та оптові компанії.

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Крім того, значну підтримку цінового зростання надає і подорожчання ґрунтових томатів, а також обмежена пропозиція продукції як відкритого, так і закритого ґрунту.

Аналітики додали, що сьогодні тепличні помідори в Україні вже коштують у середньому у 2,2 рази дорожче, ніж у першій половині вересня 2023 року.

Ціни в Україні - останні новини

Цього тижня в Україні помітно зросли ціни на тепличні огірки. Це було викликано підвищеним попитом на тлі скорочення пропозиції. Виробники не виключають подальшого зростання цін.

На початку осені ціни на яблука в Україні падали. Низький попит і збільшення пропозиції осінніх сортів, змушують українських садівників здешевлювати свою продукцію. Тоді якісне сортове яблуко надходило у продаж за ціною 12-18 грн/кг.

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