Найвищі ціни за останні 7 років: скільки коштують огірки в Україні

Зазначається, що виробники не виключають подальшого зростання цін.

Цього тижня в Україні помітно зросли ціни на тепличні огірки. Це викликано підвищеним попитом на тлі скорочення пропозиції.

Аналітики EastFruit зазначили, що наразі тепличні комбінати готові відвантажувати огірки по 45-60 грн/кг ($0,31-0,52/кг), що в середньому на 35% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Таким чином, тепличні огірки в Україні надходять у продаж за найвищими, як мінімум, за останні 7 років цінами.

За словами операторів ринку, підвищення ціни продиктоване кількома факторами. Перш за все, це наслідок досить обмеженої пропозиції огірків на ринку, оскільки продукція відкритого ґрунту в продаж уже практично не надходить.

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Крім того, вибірки цієї продукції в тепличних комбінатах також помітно скоротилися через падіння температури.

Варто зазначити, що наразі огірок в українських господарствах коштує в середньому вже в 2 рази дорожче, ніж рік тому. При цьому виробники не виключають ймовірності подальшого подорожчання в цьому сегменті.

Ціни на огірки в супермаркетах України

В АТБ овоч продають по 72,89 гривні за кілограм.

В Auchan же огірки можна купити по 72,90 грн/кг.

У Сільпо ціни на огірки трохи вищі і стартують від 83,90 грн/кг.

Ціни в Україні - останні новини

Низький попит і збільшення пропозиції осінніх сортів яблук, змушують українських садівників знижувати ціни. Наразі якісне сортове яблуко надходить у продаж за ціною 12-18 грн/кг, що в середньому на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Крім того, в Україні стрімко зростав попит на картоплю. Ажіотаж підігрівався чутками про брак якісної картоплі цього сезону. Картоплю пропонували по 12-18 грн/кг, що в середньому на 16% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

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