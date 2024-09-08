Ціни на яблука в Україні на початку осені падають і не мають наміру зупинятися

Зазначається, що ця тенденція на українському ринку спостерігається вже третій тиждень поспіль.

Ціни на яблука в Україні на початку осені падають. Низький попит і збільшення пропозиції осінніх сортів, змушують українських садівників здешевлювати свою продукцію.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що ця тенденція на українському ринку спостерігається вже третій тиждень поспіль.

Так, наразі якісне сортове яблуко надходить у продаж за ціною 12-18 грн/кг ($0,29-0,44/кг), що в середньому на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Відео дня

На сьогоднішній день у продаж в основному надходять яблука осінніх сортів, які не придатні для зберігання, тому садівники прагнуть реалізувати їх насамперед і знижують відпускні ціни на дану продукцію.

При цьому ціна на яблука в Україні вже фактично опустилася до рівня цін в аналогічний період минулого року.

Ціни на яблука в супермаркетах України

Яблука в АТБ продають по 23,85 грн/кг.

При цьому в Сільпо ціна на них залежно від сорту стартує від 25 гривень за кілограм.

Водночас в Auchan фрукт можна купити за 22,90 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Тепличні комбінати України змушені знижувати відпускні ціни на огірки. За кілька днів ціна на тепличний огірок в Україні впала в середньому на 20% і сьогодні перебуває на рівні 30-50 грн/кг.

Крім того, в Україні стрімко зростає попит на картоплю. Ажіотаж підігрівається чутками про брак якісної картоплі в цьому сезоні.

Вас також можуть зацікавити новини: