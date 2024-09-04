В Україні ажіотаж навколо картоплі: ціни пішли вгору та не зупиняються

Зазначається, що величезний вплив на врожайність справила посуха.

В Україні стрімко зростає попит на картоплю. Ажіотаж підігрівається чутками про брак якісної картоплі цього сезону.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що наразі українські фермери пропонують картоплю по 12-18 грн/кг ($0,29-0,44/кг), що в середньому на 16% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

За словами виробників, збільшенню зростання темпів збуту також сприяло зниження виробництва картоплі. Зазначається, що через аномальну посуху цього року в основних регіонах виробництва врожайність картоплі помітно знизилася. Також, несприятливі погодні умови не кращим чином позначилися і на якості картоплі.

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Наразі оптова ціна на картоплю в Україні вже в середньому в 2 рази вища, ніж на початку вересня 2023 року. При цьому багато учасників ринку не прогнозують ослаблення торгової активності в цьому сегменті найближчим часом.

Ціни на картоплю в супермаркетах України

В Auchan картоплю можна купити по 15,90 грн/кг

В АТБ ціна майже фактично на тому ж рівні - 15,89 грн/кг.

У Сільпо ж ціни на картоплю набагато вищі. Тут за кілограм доведеться заплатити 18 гривень

Ціни в Україні - останні новини

Тепличні комбінати України підвищили відпускні ціни на огірки. Станом на 29 серпня вартість овоча становить 40-60 грн/кг . Тільки з початку поточного тижня ціни на тепличні огірки в Україні зросли в середньому на 14%.

При цьому директор департаменту агропромислового розвитку Вінницької ОВА Олег Сидоров зазначив, що в Україні очікується суттєве подорожчання гречки.

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