В Україні ажіотаж навколо картоплі: ціни пішли вгору та не зупиняються

В Україні стрімко зростає попит на картоплю. Ажіотаж підігрівається чутками про брак якісної картоплі цього сезону.
Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що наразі українські фермери пропонують картоплю по 12-18 грн/кг ($0,29-0,44/кг), що в середньому на 16% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
За словами виробників, збільшенню зростання темпів збуту також сприяло зниження виробництва картоплі. Зазначається, що через аномальну посуху цього року в основних регіонах виробництва врожайність картоплі помітно знизилася. Також, несприятливі погодні умови не кращим чином позначилися і на якості картоплі.
Наразі оптова ціна на картоплю в Україні вже в середньому в 2 рази вища, ніж на початку вересня 2023 року. При цьому багато учасників ринку не прогнозують ослаблення торгової активності в цьому сегменті найближчим часом.
Ціни на картоплю в супермаркетах України
В Auchan картоплю можна купити по 15,90 грн/кг
В АТБ ціна майже фактично на тому ж рівні - 15,89 грн/кг.
У Сільпо ж ціни на картоплю набагато вищі. Тут за кілограм доведеться заплатити 18 гривень
Ціни в Україні - останні новини
Тепличні комбінати України підвищили відпускні ціни на огірки. Станом на 29 серпня вартість овоча становить 40-60 грн/кг . Тільки з початку поточного тижня ціни на тепличні огірки в Україні зросли в середньому на 14%.
При цьому директор департаменту агропромислового розвитку Вінницької ОВА Олег Сидоров зазначив, що в Україні очікується суттєве подорожчання гречки.