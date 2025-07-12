В Україні продовжують дешевшати помідори: скільки тепер коштує кілограм

Зазначається, що тепличні помідори продають у середньому на 17% дорожче, ніж роком раніше.

Ціни в Україні на помідори продовжували знижуватися. Здешевлення пов'язане з масовим збиранням томату з теплиць у південних областях країни за стабільного попиту.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що ціни на помідори за тиждень знизилися в середньому на 14%, і сьогодні виробники готові відвантажувати овоч по 40-55 грн/кг ($0,96-1,32/кг) залежно від якості та обсягу партії.

При цьому зазначено, що сьогодні тепличні помідори в Україні продають у середньому на 17% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. Очікується, що надалі ціни на тепличні томати продовжать знижуватися, оскільки багато господарств тільки розпочали масове збирання цих овочів.

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Ціни на помідори в супермаркетах України

В АТБ овоч можна купити по 64,89 грн/кг.

При цьому в Сільпо ціни стартують від 61,20 грн/кг, але це ціна зі знижкою.

Водночас у Varus овоч продають по 79,90 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

В Україні стрімко знижуються ціни на малину через суттєве зростання пропозиції ягоди на ринку, бо господарства вже почали активно збирати врожай нинішнього року.

Водночас ціни на лохину також впали. Так, з кінця минулого робочого тижня ягода подешевшала в українських господарствах приблизно на 25%.

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