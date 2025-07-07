Зазначається, що в продаж надійшли перші українські баклажани та цукрова кукурудза.

Ціни на овочі та зелень в Україні минулого тижня переважно знижувалися. Подешевшали всі без винятку позиції "борщового набору" нового врожаю.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що оптові ціни на картоплю знизилися з 15-22 до 12-18 гривень за кілограм, на моркву - з 50-55 до 40-50 грн/кг. При цьому нижня цінова межа на капусту опустилася з 18 до 15 гривень, на буряк - з 15 до 12 грн, а верхня цінова межа на цибулю впала з 25 до 17 грн.

Продовжують знижуватися ціни на томат з 55-85 до 30-60 грн/кг. Почали дешевшати солодкий перець - зі 100-160 до 85-100 грн і кабачок - з 18-20 до 15-18 грн/кг. Дешевше, ніж тижнем раніше, продавалися пекінська і цвітна капуста. Ціни знизилися з 25-30 грн/кг до 15-25 і з 45 до 15-30 грн/кг відповідно.

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До того ж у продаж надійшли перші баклажани по 90-105 грн/кг і цукрова кукурудза по 17-15 гривень за штуку.

Водночас вартість фруктів і ягід змінилася різноспрямовано. Подорожчала черешня з 115-130 до 150-160 грн/кг. Дорожче, ніж попереднього тижня продавалася суниця садова. Ціни на ягоду зросли з 75-120 до 100-130 грн/кг.

Разом з цим, інші ягоди продовжили дешевшати. На тлі зростання пропозиції стрімко знижувалися ціни на лохину - з 380-450 до 220-380 грн/кг.

Вкотре знизилися ціни на малину з 320-350 грн/кг до 200-300 та червону смородину - з 130-170 до 80-150 грн/кг. З'явилися перші місцеві кавуни за ціною 20-32 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - прогноз експерта

Ааналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка вважає, що зниження цін на полуницю вже не варто очікувати, тому що пропозиція ягоди поступово почне зменшуватися найближчими тижнями.

При цьому він зазначив, що в червні спостерігалося сезонне зниження цін на огірки через збільшення пропозиції, але це були тепличні огірки. Щодо огірків з відкритого ґрунту, то, на думку експерта, їхня пропозиція збільшиться вже незабаром.

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