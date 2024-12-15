Ціни на основні овочі й фрукти зростатимуть у найближчі місяці.

Цього сезону в Україні суттєво зросли ціни на овочі борщового набору. Про це в крментарі hromadske розповів координатор проєкту EastFruit Weekly Ukraine Олександр Хорев.

За даними компанії, капуста в Україні нині коштує на 170% дорожче, ніж торік, морква - на 120%, картопля - на 80%, буряк - на 40%.

"Яблука високої якості також дорожчі на 50%, ніж минулого року, бо саме відсоток якісного яблука у садівників зменшився, знову ж таки через погодні умови влітку. ... Площі під овочами були достатні, але посушлива погода з екстремальними температурами протягом усього липня 2024-го суттєво знизила врожайність усіх культур. У багатьох господарствах зібрали менше половини від запланованих обсягів", - пояснює експерт.

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З ним погоджується аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка.

"У цьому сезоні найбільшою проблемою була спека. Овочі та фрукти з відкритого ґрунту були зіпсовані під впливом посухи, бо ж далеко не всі агрокомпанії мають можливість використовувати меліоративні системи, їх недостатньо сьогодні", - розповів аналітик.

Водночас, за словами Хорева, в останні осінні, зимові та перші весняні місяці Україна імпортує понад 90% від потреби тепличних огірків та помідорів. При цьому за умов високих цін на енергоносії, девальвацію гривні та війну вирощувати тепличні овочі у прохолодний сезон нереально:

"На сьогодні огірки та томати дорожчі на 40%, ніж торік, але від місцевого виробництва ці цінники не залежать".

Експерт попереджає, що українцям варто готуватися, що ціни на основні овочі й фрукти зростатимуть у найближчі місяці, тому, якщо є можливість їх зберігати, їх варто придбати завчасно. Адже зазвичай більшість позицій борщового набору дорожчають навесні, бо у сховищах закінчуються обсяги якісної продукції.

"Тоді ми імпортуємо необхідні обсяги, а імпорт, як правило, дорожчий, платити за нього треба у валюті, до того ж гривня продовжує втрачати свої позиції. Ми не виключаємо, що у другій половині поточного сезону стане дорожчою і цибуля, бо якісна просто закінчиться у місцевих виробників до березня-квітня. А першу цибулю нового врожаю ми можемо отримати традиційно на початку червня", - резюмував аналітик.

Ціни на овочі в Україні - останні новини

Як повіомляв УНІАН, в Україні стрімко дорожчає картопля. Так, зараз фермери декларують ціни на овоч в діапазоні 22-30 грн/кг ($0,53-0,72/кг). У порівнянні з минулим тижнем це в середньому на 22% дорожче.

Експерти пов’язують зростання цін з тим, що мережі почали робити запаси на новорічні свята.

Також ми писали, що в Україні раптово почали падати ціни на огірки. Тепличні огірки зараз все ж коштують у середньому на 21% дорожче, ніж торік.

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