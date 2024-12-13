Зростання цін пов’язують з тим, що мережі почали робити запаси на новорічні свята.

На українському ринку картоплі спостерігають активізацію торговельної діяльності. Про це повідомляє спеціалізований портал EastFruit.

Зараз фермери декларують ціни на овоч в діапазоні 22-30 грн/кг ($0,53-0,72/кг). У порівнянні з минулим тижнем це в середньому на 22% дорожче.

Зростання цін пов’язують з тим, що оптові компанії та роздрібні мережі збільшили зацікавленість у картоплі, оскільки вони вже формують запаси на новорічні свята. Фахівці не виключають, що ціни на популярний овоч будуть зростати й надалі, але вони не очікують різкого цінового стрибка.

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Варто зазначити, що сьогодні картопля в Україні надходить у продаж в середньому на 85% дорожче, ніж за аналогічний період 2023 року. Це пов’язано зі скороченням виробництва, яке у свою чергу зумовлено аномальною посухою, яку спостерігали майже у всіх основних регіонах вирощування овочу.

Все це призвело до стрімкого зростання імпорту. Головними імпортерами овочів в Україну стала Туреччина, Польща та Нідерланди.

Ціни на картоплю - динаміка

Восени український ринок овочів буквально "лихоманило" від стрибків цін. Так, у другій половині жовтня ціни на картоплю на оптовому ринку становили 20-30 грн/кг ($0,48-0,73/кг).

На початку листопада ситуація дещо нормалізувалась. Тоді фермери були готові відвантажувати овоч за ціною 18-28 грн/кг ($0,43-0,68/кг).

Однією з причин падіння цін на картоплю стало розуміння виробниками того, що вони не зможуть реалізувати великі обсяги овочу при збереженні його високої вартості.

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