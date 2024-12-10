За місяць яйця в Україні подорожчали на 54,6%.

Споживча інфляція в Україні в листопаді у річному вираженні прискорилася до 11,2%. Як повідомляє Державна служба статистики, інфляція на споживчому ринку в листопаді 2024 року, порівняно із жовтнем, становила 1,9%, з початку року – 10,4%.

На споживчому ринку в листопаді ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 3,9%, порівняно з попереднім місяцем. Найбільше (на 54,6%) подорожчали яйця. На 13,7–1,5% зросли ціни на овочі, молоко та молочні продукти, масло, соняшникову олію, продукти переробки зернових, хліб, безалкогольні напої, макаронні вироби, рибу та продукти з риби. Водночас на 1,5% та 1,3% знизилися ціни на фрукти та цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,3%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2%.

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Одяг і взуття за місяць подешевшали на 2,2%. Зокрема, взуття – на 2,7%, одяг – на 1,7%.

При цьому за рік, у порівнянні з листопадом минулого року, ціни на продукти харчування в цілому зросли на 14,3%. Найбільше подорожчали овочі – на 62,9%, значно зросли ціни і на масло та яйця – 30,7% та 30,6% відповідно.

Майже на чверть (на 24,7%) зросли ціни на фрукти. Молоко здорожчало на 16,6%, хліб – на 15,8%.

Подешевшав за останній рік лише цукор – зниження ціни склало 3,6%. Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 11,% за рік.

Що стосується послуг, то на понад 12% збільшилися ціни на послуги охорони здоров'я, освіти та готелів і ресторанів. Також на 4,7% подорожчали послуги зв'язку.

Інфляція в Україні – останні новини

У порівнянні з минулим роком, середня зарплата українців зросла на 4 тисячі гривень, або на 22,3%, до 21 946 гривень. Втім, майже половину приросту "з'їдає" інфляція, розповів економіст Центру економічної стратегії (ЦЕС) Володимир Ланда.

За прогнозом міжнародного агентства Fitch Ratings, інфляція в Україні в 2025 році становитиме в середньому 9,3%. Швидке зростання заробітної плати на тлі браку робочої сили та невідповідності професійних навичок може підтримати ціновий тиск внутрішнього попиту, зазначили аналітики.

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