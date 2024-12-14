В Україні раптово почали падати ціни на огірки: скільки коштує кілограм зараз

Тепличні огірки зараз все ж коштують у середньому на 21% дорожче, ніж торік.

Відпускні ціни в Україні на огірки знову почали знижуватися. Продавці вимушено йдуть на такий крок, бо попит на цей овоч дуже низький, що нетипово для середини грудня.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що тепличні огірки надходять у продаж по 80-110 грн/кг ($1,92-2,64/кг), що в середньому на 11% дешевше, ніж тижнем раніше.

Зазначається, що оптові компанії та роздрібні мережі дедалі частіше відмовляються від великих партій тепличного огірка через низькі темпи збуту. У результаті на складах накопичилися значні обсяги нереалізованої продукції, якість якої погіршується.

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При цьому тепличні огірки в Україні все ж коштують у середньому на 21% дорожче, ніж торік. Учасники ринку не виключають, що вже з наступного тижня зростання цін на огірки може знову відновиться.

Ціни на огірки в супермаркетах України

В Auchan огірки вже продають зі знижкою, але за кілограм все ж доведеться заплатити 99,90 гривні.

В АТБ овоч віддають по 99,89 грн/кг, але це ціна також зі знижкою.

У Сільпо ціна на огірки стартує від 129 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

На ринку України продовжує дорожчати більшість овочів. За підсумками минулого тижня оптові ціни на білокачанну капусту виявилися в межах 24-27 гривень за кілограм, хоча тижнем раніше овоч коштував 24-25 грн/кг. Також подорожчала морква - з 18-22 грн/кг ціна піднялася до 22-24 грн/кг.

Крім того, збільшився мінімальний рівень цін на столовий буряк. Нижня цінова межа підскочила з 13 до 14 гривень.

Водночас після нещодавнього подорожчання в Україні знову знизилися відпускні ціни на цибулю - верхня цінова межа впала з 17 до 15 грн/кг. Також подешевшала і картопля - 20-25 грн/кг проти 23-25 грн/кг тижнем раніше.

Ціни на імпортні помідори в Україні почали падати. Тепличні томати надходили в продаж по 70-80 грн/кг.

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