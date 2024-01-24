Запаси картоплі високої якості в українських господарствах дуже обмежені, а попит продовжує зростати.

Цього тижня на українському ринку вкотре зросли ціни на картоплю. Станом на 24 січня товар надходить у продаж уже по 18-25 грн/кг ($0,48-0,67/кг), що в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Якщо порівнювати з минулим роком, то картопля на внутрішньому ринку України вже реалізується в середньому в 4 рази дорожче. Більшість великих гравців ринку впевнені у подальшому зростанні цін у цьому сегменті. Ситуація "підігрівається" інформацією про можливу нестачу пропозиції якісної картоплі до завершення поточного сезону.

Зазначається з посиланням на українських фермерів, що пропозиція під час збирання була обмежена через відносно низький урожай у багатьох областях. Також вказували на проблеми з якістю. Високі ціни на картоплю стимулюють імпорт – наразі крім української продукції на внутрішньому ринку продається також картопля з Польщі.

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Водночас ціни на картопля в Польщі мінімум на 20% нижчі. При цьому через підвищену активність українських імпортерів ціни почали підвищуватись і на польському ринку.

Наразі запаси картоплі високої якості в українських господарствах дуже обмежені, тоді як попит на цю продукцію продовжує зростати. Це і є основною причиною зростання цін.

Овочі на українському ринку

У січні 2023 року Україна почала купувати картоплю за кордоном Прискорюються темпи зростання цін на картоплю. Це призвело до перших у цьому сезоні оптових поставок продукції з-за кордону.

Водночас після нетривалого спаду пішли вгору відпускні ціни на білокачанну капусту. Фермери почали притримувати якісну продукцію, що й призвело до здорожчання.

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