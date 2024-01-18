Оптові компанії ведуть активне поповнення запасів, тим самим стимулюючи зростання цін.

Цього тижня, з 15 січня, відпускні ціни на білокачанну капусту пішли вгору після нетривалого цінового спаду. Фермери почали притримувати якісну продукцію, що й призвело до здорожчання. Оптові компанії також вказують на загальне скорочення пропозиції на ринку. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

В четвер, 18 січня, відпускні ціни на капусту вже піднялися до 8-13 грн/кг ($0,21-0,34/кг), що на 30% вище, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Зазначається, що багато українських виробників вже завершили реалізацію наявних запасів даної продукції. Оптові компанії також завершили реалізацію раніше закуплених обсягів і ведуть активне поповнення запасів, тим самим стимулюючи зростання цін.

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Наразі білокачанна капуста в Україні вже надходить у продаж у середньому на 22% дорожче, ніж за аналогічний минулорічний період.

"Більшість ключових гравців ринку подорожчання у цьому сегменті вважають тимчасовим явищем. Свою думку вони аргументують тим, що більшість великих виробників планують розпочати продаж цієї продукції на початку лютого, і як наслідок пропозиція капусти на ринку збільшиться, а відпускні ціни почнуть знижуватися", – йдеться в публікації.

Ціни на овочі

В Україні прискорюються темпи зростання цін на картоплю. Це призвело до перших у цьому сезоні оптових поставок продукції з-за кордону. Так, з 4 січня почали надходити великі партії продукції з Польщі, а також із Литви та Латвії.

Станом на вівторок, 16 січня 2024 року, ціни на буряки на ринку України з кінця попереднього тижня зросли в середньому на третину. Вони на 74% вищі, ніж в аналогічний період минулого року.

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