Наразі не варто готуватись до негативного сценарію з вартістю огірка, запевняє експертка.

У першій декаді січня 2024 року імпортні огірки коштували 67-80 гривень, що на 18-20% вище, аніж торік. Водночас ціни на вітчизняний тепличний огірок становлять 158-160 гривень, що перевищує на 40% торішні ціни.

Про це повідомила в коментарі "Телеграфу" керівниця відділу маркетингу львівського оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович. За словами експертки, наразі не варто готуватись до негативного сценарію з вартістю огірка, адже така ситуація була викликана сезонністю і не спричинить подальшого дефіциту товару.

Вона зазначає, що здорожчання продукції відбулось також через:

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витрати на виробництво, зокрема на енергоносії (теплиці, в яких потрібно освітлення, водопостачання та інші ресурси для підтримки росту);

імпорт. Більша частина товару на ринку є продуктами з Туреччини, а вартість такого огірка залежить від валютних курсів, транспортних витрат та міжнародних економічних умов;

попит та пропозицію. Взимку високий попит на свіжі овочі, зокрема огірки, при обмежених можливостях вирощування, веде до зростання цін;

погодні умови.

Попович додала, що в середині січня вартість огірка вже знизилась 15-20% завдяки потеплінню.

Ціни на овочі на українському ринку

В Україні прискорюються темпи зростання цін на картоплю. Це призвело до перших у цьому сезоні оптових поставок продукції з-за кордону. Так, з 4 січня почали надходити великі партії продукції з Польщі, а також із Литви та Латвії.

Станом на вівторок, 16 січня 2024 року, ціни на буряки на ринку України з кінця попереднього тижня зросли в середньому на третину. Вони на 74% вищі, ніж в аналогічний період минулого року.

В четвер, 18 січня, відпускні ціни на капусту вже піднялися до 8-13 грн/кг ($0,21-0,34/кг), що на 30% вище, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

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