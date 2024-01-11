Оптові ціни на картоплю на внутрішньому ринку злетіли до рекордних показників.

В Україні прискорюються темпи зростання цін на картоплю. Це призвело до перших у цьому сезоні оптових поставок продукції з-за кордону. Так, з 4 січня почали надходити великі партії продукції з Польщі, а також із Литви та Латвії, пише EastFruit.

"Наразі оптові ціни на картоплю в Україні є найвищими за всю історію, як у гривні, так і в перерахунку на долари або євро. Фактично за рік ціни на цей товар зросли в 3,5-4,0 раза. Буквально за останні 3 тижні оптова ціна на якісну свіжу картоплю в Україні злетіла на 40% і перевищила рівень цін у сусідніх країнах ЄС, що зробило імпорт економічно доцільним", – зазначив економіст інвестиційного департаменту Продовольчої й сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак.

Виробники пояснюють високу ціну несприятливими погодними умовами, які негативно вплинули на якість і врожайність в Україні. Але експерт вказує і на інші фактори. Протягом кількох сезонів поспіль оптові ціни не покривали витрат на її вирощування. Це змушувало господарства економити, зокрема на якісному посівному матеріалі, що призводило до зниження якості продукції і обсягів виробництва.

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Багато дрібних виробників картоплі переналаштувалися на інші культури, зокрема на цибулю, моркву, капусту або буряк. Населення також знизило масштаби вирощування. Це в сукупності з не найсприятливішими погодними умовами та сформувало дефіцит якісної продовольчої картоплі на ринку України, пояснює Ярмак.

Україна почала імпорт картоплі з Польщі та інших країн ЄС, тому що ціни там зараз нижчі. Однак цілком імовірно, що найближчим часом вартість в Польщі також піде вгору. Це призведе до необхідності збільшувати оптові ціни на продукцію і в Україні, щоб імпорт і далі мав сенс, вважають експерти.

Ціни на продукти

Станом на початок січня 2024 року всі овочі "борщового набору" в Україні, крім цибулі та моркви, коштують на 20% дорожче, ніж рік тому. Рекордсменом по зростанню ціни за рік стала картопля.

У грудні 2023 року споживчі ціни в Україні сповільнилася до трирічного мінімуму у 5,1%. Подешевшали найбільше соняшникова олія, яйця та цукор. Найбільше зросли ціни на м’ясо та м’ясопродукти, масло та молоко.

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