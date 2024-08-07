Основну частку пропозиції становить продукція великого калібру, попит на яку досить слабкий.

Ціни на кавуни в Україні вже знизилися на третину. Наразі вартість на внутрішньому ринку вже опустилися до 3-8 грн/кг ($0,07-0,19/кг). Це в середньому на 30% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що поліпшення погодних умов практично по всій території країни дозволили українським виробникам кавунів відновити активні збиральні роботи. Це збільшило пропозицію продукції на ринку. До того ж до масового збирання баштанних уже долучилися виробники в усіх без винятку областях України.

Водночас основну частку пропозиції становить продукція великого калібру, попит на яку досить слабкий. Оптові компанії та роздрібні мережі скорочують закупівлі такого кавуна до мінімуму, посилаючись на вкрай невисокі темпи продажів.

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Варто зазначити, що наразі кавун в Україні вже коштує в середньому на 60% дешевше, ніж на початку серпня 2023 року. Галузеві експерти не прогнозують помітного поліпшення ситуації на ринку. За їхніми словами, підвищити ціни вдасться тільки власникам кавунів високої якості, а пропозиція такої продукції на ринку досить обмежена.

Ціни на продукти в Україні

Спека в Україні трохи спала, що дало змогу стабілізувати ринок овочів та фруктів. При цьому ціни на окремі позиції все ж пішли вгору. Значно дешевше віддавали томати, моркву, виноград, кавун та інше.

В Україні виросли ціни на більшість молочних продуктів, які входять до споживчого кошику громадян. Причина – скорочення виробництва молока, ріст закупівельних цін, відключення електроенергії, перебої в роботі охолоджувального обладнання та псування готової продукції в торгівельних мережах.

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