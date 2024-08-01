Зазначення носитимуть баштанні, вирощені на піщаних ґрунтах Таврійського регіону.

Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій зареєстрував нове географічне зазначення — Херсонський кавун.

Як повідомила прес-служба Мінекономіки, це зазначення носитимуть баштанні, вирощені на піщаних ґрунтах Таврійського регіону на території Скадовського, Херсонського, Каховського районів Херсонської області.

Географічне зазначення – це найменування місця, що ідентифікує товар, який походить з певної географічної території та має особливу якість, репутацію чи інші характеристики, зумовлені головним чином цим місцем походження. Сюди ж відносяться Закарпатське вино, Мелітопольська черешня, Петриківський розпис, Гуцульська бриндзя тощо.

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"Реєстрація Херсонського кавуна як географічного зазначення є важливою подією для нашого аграрного сектору. Кавун, вирощений на піщаних ґрунтах Таврійського регіону, отримав визнання за свою унікальність і став символом стійкості та відданості українських фермерів, які працюють навіть у складних умовах війни", - зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

За його словами, цей статус надає виробникам додаткові переваги, підвищуючи їх конкурентоспроможність на внутрішньому та міжнародному ринках. Місцеві громади отримають додаткові податкові надходження, що сприятиме економічному розвитку регіону, а для споживачів це гарантія високої якості та безпеки продукції.

За даними відомства, на сьогодні до Державного реєстру України географічних зазначень внесено відомості про 3133 таких зазначення. Безпосередньо за національною процедурою зареєстровано 37 об’єктів, серед яких 29 географічних зазначень є виключно для товарів, що походять з території України.

Ціни на кавуни в Україні - останні новини

Українські виробники кавунів отримали можливість підвищити відпускні ціни на свою продукцію. Станом на 24 липня кавуни відвантажували по 7-15 грн/кг ($0,17-0,36/кг), що було в середньому на 23% дорожче, ніж наприкінці попереднього тижня.

В середині липня повідомлялося, що фермери знижують вартість кавунів до катастрофічно низького рівня через велику пропозицію.

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