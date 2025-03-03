Зазначається, що деякі позиції різко підскочили в ціні.

Ціни на овочі в Україні минулого тижня здивували українців. Почала дорожчати білокачанна капуста.

Аналітики проєкту EastFruit повідомили, що овоч подорожчав з 32-38 до 35-40 гривень за кілограм. При цьому продовжують зростати ціни на моркву - верхня цінова межа піднялася з 30 до 34 гривень.

Водночас фермери почали масово розпродавати цибулю, що призвело до зниження цін з 14-15 до 12-14 грн/кг. На тлі зростаючої пропозиції з місцевих теплиць почав дешевшати огірок - з 140-145 до 90-140 грн/кг.

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Крім того, ціни на томат зросли з 75-80 до 80-85 грн/кг, а солодкий перець різко підскочив зі 130-145 до 145-170 гривень за кілограм.

У фруктовому сегменті ціни збереглися на рівні попереднього тижня за винятком мандарина і граната. Нижня цінова межа на ці фрукти піднялася з 55 до 65 грн/кг і з 95-110 грн/кг відповідно.

Ціни на картоплю в Україні - прогноз на найближчий час

Навесні можуть піднятися ціни на картоплю, але різких стрибків вартості популярного овоча очікувати не варто. Зокрема, зростання цін на цей популярний овоч очікується на квітень-травень через обмежену пропозицію українського товару та сезонне здорожчання через погіршення якості продукції у сховищах.

З появою нового врожаю української картоплі в травні-червні 2025 року очікується стабілізація пропозиції продукції та зниження ціни.

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