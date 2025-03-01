Українські фермери змушені знижувати ціни на огірки: скільки вже коштує кілограм

Постачальники змушені продавати огірки в середньому на 20% дешевше, ніж рік тому.

Ціни на огірки в Україні почали знижуватися. Головною причиною здешевлення стало те, що майже всі місцеві тепличні комбінати почали продавати свою продукцію.

Аналітики проєкту EastFruit повідомили, що внаслідок цінових коригувань огірки наразі продають по 80-120 грн/кг ($1,93-2,89/кг), що в середньому на 11% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Ще одним вирішальним фактором для зниження цін у цьому сегменті стало скорочення попиту на цей овоч.

Відео дня

Варто зазначити, що сьогодні українські фермери змушені продавати огірки в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці лютого 2024 року. Водночас не виключено, що надалі ціни ще знижуватимуться, бо пропозиція місцевого овоча з кожним днем збільшуватиметься, а темпи збуту залишають бажати кращого.

Ціни на огірки в супермаркетах України

В Auchan овоч продають по 139 гривень за кілограм.

В АТБ огірки можна купити по 119,89 грн/кг.

У Сільпо ціни стартують від 129 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Ціни в Україні минулого тижня змінилися різнопланово. Низька торговельна активність на тлі зростання пропозиції призвела до зниження цін на капусту. Водночас почали дорожчати буряк, морква та огірки.

Вас також можуть зацікавити новини: