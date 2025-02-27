Ціни на цибулю в Україні наближаються до мінімуму за 4 роки: скільки коштує кілограм

З початку поточного тижня ціни на цибулю в Україні знизилися в середньому на 12%

Українські фермери почали масово розпродавати ріпчасту цибулю. Причиною стало стрімке погіршення якості овоча, який перебуває в місцевих сховищах.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що збільшення вільних обсягів на ринку призвело до досить різкого зниження цін на цей овоч. Так, тільки з початку поточного тижня ціни на цибулю в Україні знизилися в середньому на 12%. Українські фермери продають овоч по 7-13 грн/кг ($0,17-0,31/кг), залежно від якості та обсягів продукції.

Зазначається, що фермери закладали в сховища вологу цибулю, яка в умовах теплої зими почала швидко проростати. Стимулювання збуту некондиційної продукції навіть за допомогою зниження цін зараз не приносить бажаних результатів. Ціни на оптові партії цибулі середньої та низької якості вже озвучуються в діапазоні 4-6 грн/кг, але попит все одно низький.

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Варто зазначити, що зараз ціни на цибулю в Україні в середньому вже на 12% нижчі, ніж наприкінці лютого 2024 року. Ба більше, за підсумками поточного тижня, ціни на внутрішньому ринку можуть сягнути мінімального значення, як мінімум за останні чотири роки.

Ціни на цибулю в супермаркетах України

В Auchan овоч продається по 12,10 грн/кг.

В АТБ цибулю віддають по 13,79 грн/кг.

У Сільпо ж ціни на цибулю стартують від 12 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Ціни в Україні минулого тижня змінилися різнопланово. Низька торговельна активність на тлі зростання пропозиції призвела до зниження цін на капусту. Водночас почали дорожчати буряк, морква та огірки.

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